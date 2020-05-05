العراق يسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات والمصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضيةوفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مختبراتها

سجلت 85 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف وكربلاء وكركوك والبصرة وميسان والمثنى وأربيل".

وأضافت: "تم تسجيل 4 حالات وفاة، ثلاث منها في بغداد

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وواحدة في البصرة".

وتابعت: "تم فحص 5898 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 113484".

وأشارت وزارة الصحة والبيئة إلى أن "مجموع الإصابات 2431، والوفيات 102، والشفاء 1571".