روسيا تقلد زعيم كوريا الشمالية ميدالية "النصر" تكريمًا لدوره في تخليد ذكرى جنود الجيش الأحمر

قلدت روسيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ميدالية "النصر" اليوبيلية، تكريما لجهوده في تخليد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا عام 1945.
وأوضحت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنتقليد كيم جرى عشية الاحتفالات بمرور 75 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، وذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهذا الخصوص.
وأشارت السفارة، في بيان، إلىأن الدولة الروسية قيمت عاليا المساهمة الشخصية لكيم جونغ أون في العناية بمقابر جنود الجيش الأحمر ونصبهم التذكارية في أراضي كوريا الشمالية.
وذكر البيان أن السفير الروسي، ألكسندر ماتسيغورا، سلم الميدالية لوزير الخارجية الكوري الشمالي، ري سون غون، أثناء مراسم جرت، اليوم الثلاثاء، في قصر "مانسودي" للمؤتمرات في بيونغ يانغ.
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