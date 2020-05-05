اخبار العالم

مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو حول كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثاثاء، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هاتفيًا أزمة انتشار فيروس ، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الوباء.

وذكر بيان صادر عن قصر

الرئاسة الروسية "الكرملين": أن الجانبين ناقشا الوضع الراهن بشأن تفشي الفيروس، وأبلغ القادة عن الإجراءات المتحذة لمكافحة العدوى وعواقبها بشكل مفصل.. حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف البيان أن رئيسي البلدين تطرقا في حديثهما إلى العلاقات الثنائية وسبل التصدي لهذا الفيروس ومكافحته، كما أعربا عن استعدادهما للتنسيق المشترك بينهما في إطار المنظمات الدولية لمواجهة انتشار "كوفيد-19".
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا