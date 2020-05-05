الشرطة البريطانية: وباء كورونا المستجد يؤجج الكراهية ضد الصينيين

وتحدث بعض الضحايا عن تعرضهم للكم والبصق والسعال في وجوههم في الشارع، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد الإبلاغ عن أول حالة في الصين في كانون الأول الماضي.

وبلغ معدل جرائم الكراهية ضد الصينيين بين كانون الثاني وآذار ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العامين الماضيين، وفقا للبيانات التي نشرتها قوات الشرطة البريطانية.

وقال ممرض يعمل في المملكة المتحدة جيريمي وو إنه واجه تمييزًا من بعض المرضى والزملاء، وسأله أحد زملائه في العمل: “لماذا لا تعود إلى بلدك مصابًا بفيروسك؟”.

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وأضاف وو، “لقد بكيت قبل أن أنام، أشعر بالوحدة لأنه لا يوجد أحد يمكنني التحدث معه حول هذه القضية الحساسة.. سيدرك الناس عاجلاً أم آجلاً أنه من السخف ربط فيروس وبائي بمجموعة معينة من الناس”.

وكشف الممثل والمخرج ديفيد تسي، الذي انتقل من هونغ كونغ إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلاً، أنه تعرض مؤخراً لإساءة عنصرية من قبل امرأة في أحد شوارع لندن قائلة: “أيها الشخص الفيروسي”.

وكشفت الشرطة البريطانية عن تسجيل 267 مخالفة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ375 جريمة كراهية طوال عام 2019 و360 مخالفة في عام 2018.

وسجلت شرطة العاصمة 63 جريمة كراهية ضد الصينيين بين يناير ومارس، بما في ذلك 14 منها تتعلق بالعنف الجسدي المباشر ضد أشخاص صينيين.