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وستضيف المفوضية لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.
ومن المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أميركية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
وأدرجت المفوضية فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج 12 دولة إضافية إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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