اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج 12 دولة إضافية إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال

0 نشر
ليا 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:20 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وستضيف المفوضية لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

ومن المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت ومناطق أميركية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

Advertisements

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

وأدرجت المفوضية فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر سبوتنيك صوت بيروت
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج 12 دولة إضافية إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا