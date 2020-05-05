“السلطات الفرنسية”: تسجيل أعلى معدل وفيات يومية بـ”كورونا” في آخر 6 أيام

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.

وانخفض أيضا عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 24775، أي أقل بـ773 حالة مقارنة مع يوم أمس.