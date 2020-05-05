كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع عدد المصابين إلى 16289 حالة.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية: أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات النهار، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 238 حالة.

وحسب الوزارة، فإن 70 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما وصل إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 10465 حالة.