كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 25531 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن "عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، وانخفض أيضا عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 24775".