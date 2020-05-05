كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر المالكي: الحوثيين أطلقوا صاروخين من صنعاء سقطا على عمران وصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية الإنقلابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقط الصاروخ الأول في محافظة عمران، وسقط الصاروخ الثاني في محافظة صعدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي على استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأوضح أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمراراً لاختراقات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في يوم 9 أبريل الماضي؛ حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 2400 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية.

كما أكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.