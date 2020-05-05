معقل” الوداد والرجاء في المركز الـ 15 لأفضل ملعب لأقوى الأندية في العالم”

يتنافس مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مع مجموعة من الملاعب العالمية، بينها “الكامب نو” و”البيرنابيو” و”السانسيرو” على لقب أفضل ملعب لكبريات الفرق العالمية، ضمن استفتاء أطلقته صحيفة “ماركا” الاسبانية.

ويحتل ملعب الوداد والرجاء المركز الـ 13 في سبورة الترتيب العام المؤقت إلى حدود عشية اليوم الثلاثاء، في وقت يتصدر فيه ملعب “البيرنابيو” صدارة الترتيب متبوعا بملعب فريق أتليتيك بلباو.

ويحتل ملعب أتليتيكو مدريد المركز الثالث متبوعا بملعب “الكامب نو” وملعب فريق ليفربول خامسا، يليه ملعب بروسيا دورتموند الألماني في المركز السادس.

ويحتل ملعب فريق بوكا جينيو “لابومبونيرا” المركز السابع في سبورة الترتيب العام المؤقت، متبوعا بملعب ويمبلي، ثم ملعب “ماراكانا” معقل فريقي فلامينغو وفلوميسنيسي في المركز التاسع، في وقت يحتل فيه ملعب مانشيستر يونايتد المركز العاشر.

ويحتل ملعب الأهلي المصري المركز الـ 18 وملعب رادس المركز الـ40.