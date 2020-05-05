رسامون مغاربة يعرضون كتابا يضم أعمالهم للبيع والعائدات تخصص لليتامى وصندوق كورونا

قرر عدد من الرسامين المغاربة دعم اليتامى في المغرب، والتبرع لصندوق كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك من خلال عرض كتاب لرسوماتهم للبيع، وتخصص مقابله لذلك.
ويجتمع الرسامون أصحاب المبادرة عادة، في كل شهر رمضان منذ سنة 2013، في مجموعة فايسبوكية باسم “Ramadan Sketchbook” وقد نشر فيها أكثر من 5000 عمل فني فيها لحدود الساعة.
وَقررت المجموعة، نظرا إلى الظروف الاستثنائية، التي تمر بها بلادنا تسخير الفن لقضايا اجتماعية، من خلال نشر أول “The Art of Ramadan Sketchbook”، هو كتاب فني يحتوي على 500 رسم، ويجمع 7 سنوات من الإبداع الفني، ويأتي في إصدار محدود متاح للبيع على الأنترنت.
وأعلن الرسامَون في بيان صحفي، أن “مبيعات هذا الكتاب الفني سيتم التبرع بها لجمعية غير ربحية تساند الأطفال المحرومين من العائلات، وللصندوق المخصص لإدارة جائحة فيروس كورونا”.
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