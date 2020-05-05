موقع إلكتروني جديد لتواصل المواطنين مع الشرطة بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها بوابة إلكترونية، للتواصل بشأن خرق إجراءات الطوارئ.

وقالت المديرية إنه، ابتداء من اليوم، يمكن للمواطنين التواصل معها بشأن حالات خرق إجراءات الطوارئ الصحية عبر البوابة الإلكترونية “‪Covid.dgsn.gov.ma‬”.

وأوضحت المديرية أن الهدف من هذه البوابة تدعيم تفاعل، وتواصل الأمن مع عموم المواطنين، وذلك علاوة على خدمات التواصل، التي يقدمها الخط 19.

يذكر أن أزيد من 42 ألف شخص وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، وقدموا أمام النيابة العامة، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، كما تشير آخر الإحصائيات، التي قدمتها المديرية إلى أن أعداد الموقوفين بسبب خرق إجراءات الطوارئ، تجاوز 81 ألف شخص.