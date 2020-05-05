الملك يترحم على جده في عاشر أيام رمضان ملتزما بكمامة “كورونا”- فيديو

زار الملك محمد السادس، أمس الاثنين، قبر جده الملك محمد الخامس، بمناسبة حلول العاشر من شهر رمضان، ذكرى وفاته.
ورافق الملك محمد السادس في زيارة للضريح، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.
والتزم جميع أفراد الوفد، المرافق للملك في هذه الزيارة، بارتداء الكمامة الوقائية، حرصا على الإجراءات الموصى بها في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وَتوفي الملك الراحل محمد الخامس في العاشر من رمضان عام 1380 هجرية الموافق لـ26 فبراير عام 1961 ميلادية.
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