لاتزال وزارة الصحة، تعتمد على تقنية تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، للوصول إلى الحالات الجديدة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مجملها في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، وبنسبة أقل في جهتي مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح اليوبي، أنه لا زالت جل الحالات المكتشف إصابتها بكورونا، يتم الوصول إليها، عن طريق عملية التتبع الصحي للمخالطين، حيث تم تسجيل 136 حالة إصابة اليوم في صفوف المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة من مجموع الإصابات المسجلة اليوم، فيما لازال 9310 مخالطا تحت التتبع الصحي.
يشار إلى أن مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد، وصل اليوم الثلاثاء إلى 5219 حالة، بعد تسجيل 166حالة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1838، ووصلت الوفيات إلى 181 حالة، بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
82 من الإصابات الجديدة بكورونا سجلت في صفوف المخالطين.. و9310 مخالطا تحت التتبع
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