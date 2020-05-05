الموضوع_باختصار: الأسد vs رامي مخلوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجيب الصحافي السوري، عدنان عبد الرزاق، لـ"عرب ٤٨"، عن عدد من الأسئلة حول العلاقات بين الرئيس السوري، بشار الأسد، وابن خاله ورجل الأعمال البارز، رامي مخلوف، التي طفت على السطح مؤخرًا، بفيديوهات علنيّة ترافقت مع حملة اعتقالات واسعة. الأسئلة التي يجيب عنها عبد الرزاق: ما هي أهمية رامي مخلوف؟

ما هي أسباب الخلاف بينه ويين الأسد؟

مع من تقف روسيا؟

هل هناك صراع أجنحة داخل النظام؟ من ضد من؟ Advertisements من هو عدنان عبد الرزاق؟ صحافي وكاتب سوري، رئيس تحرير "سيريا أول" ومدير تحرير ورئيس تحرير مجلة "الاقتصاد والنقل" سابقًا، من أسرة "العربي الجديد". يعرف بنفسه: دمشق مني وأنا من دمشق، ولأجل حرية أهلها، سأبقى أبد الدهر أسعى للإنسان، حتى لو فنيت على طريقه.

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