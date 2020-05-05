بسبب كورونا: تأجيل بطولة أوروبا للسباحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي للسباحة، عن تأجيل البطولة الأوروبية التي كان من المقرر انطلاقها في العاصمة المجرية بودابست، لمدة عام واحد، لتقام في 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، بين 11 و24 أيار/مايو الجاري، لكن تقرر تأجيلها وستقام بين 10 و23 أيار/مايو 2021.

وكان المنظمون قد أعلنوا في البداية تأجيل البطولة 3 أشهر، حتى آب/أغسطس المقبل، لكن تقرر تأجيلها مجددا لتقام في العام المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان "نعتقد أنه من الواقعي أن نتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها قبل أيار/مايو 2021، وبالتالي السماح بتنظيم بطولة استثنائية".

وكانت بطولة العالم للسباحة المقررة في فوكوكا اليابانية قد تأجلت لمدة عام واحد، لتقام في 2022، وذلك نظرا لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل.