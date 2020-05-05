شاهد.. ما لا تعرفه عن "الوحشي" الذي قتله الجيش الليبي في معركة "الوطية"

الثلاثاء 5 مايو 2020

قتل الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، فراس عمار السلوقي، خلال مواجهات بمحيط قاعدة "الوطية"، وهو أحد أبرز القادة الميدانييّن في ميليشيات الزاوية وأحد أذرع ميليشيا "ثوار طرابلس"، وفقا لأرم.



ويواجه السلوقي الملقّب بـ"الوحشي" اتّهامات بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس، وهو مسجل على لوائح الشخصيات الخطيرة في المنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود والاتّجار بالبشر.

وارتبط "الوحشي" في وقت سابق بعلاقة وثيقة مع ميليشيا "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، وشارك معها في معارك ضد الجيش الليبي، ومتهم بارتكاب عمليات متشدّدة بقيادة المطلوب للنائب العام شعبان هدية المكنى بـ"أبوعبيدة الزاوي".

ويتهم المجلس الاجتماعي ورشفانة فراس السلوقي بحرق عشرات المنازل في المنطقة ما بين عامي 2014 و2015، وسيطرة مجموعته على معسكر (27) وتوعده حينها بنقل المعركة من الساحل إلى مدينة الزنتان، وقد تقدم المجلس بدعوى قضائية ضده إلى السلطات في طرابلس، لكن المجموعات المسلحة المتحالفة معه هناك حالت دون تنفيذ أوامر القبض عليه.

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وفي وقت سابق، راجت أنباء عن اعتقال قوات الأمن التونسية لفراس السلوقي، لكنّ مصادر أمنية تونسية قالت إن السلطات بعد ساعات من احتجاز "الوحشي" قامت بإعادته وترحيله إلى تركيا التي كان قادماً منها إلى تونس، مبينة أنه اتضح بعد ساعة تقريباً من احتجازه والتحقيق معه أنه حصل على الجنسية التركية، وتخلّى عن جنسيته الليبية.