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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حظر التجول الليلي بالأردن رغم "احتواء" كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة إن بلاده ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها وإتاحة المزيد من حرية التنقل.
وقال العضايلة إن مجلس الوزراء الذي فرض حظرا للتجول يوم 21 مارس/آذار بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة سيواصل فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف أن الأردن احتوى تفشي الفيروس لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.
وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لقادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465 حالة مؤكدة.
وأضاف أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس، وبقي 64 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 370 حالة.
وتابع جابر: "المرض بحاجة لحذر دائم وإجراءات على الحدود وبالداخل للحفاظ على صحة الجميع، ولا نريد أن نضيع حريتنا ببعض الضغوط الأخرى".
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