شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الموجة الثانية من "كورونا".. لبنان يمدد العزل العام أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

قرر لبنان اليوم الثلاثاء تمديد إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أسبوعين بينما حذر رئيس وزرائه من أن عدم الالتزام بالتخفيف التدريجي للإجراءات قد يؤدي لموجة ثانية من العدوى.

وسجل لبنان 741 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

وفي مؤشر واضح على انخفاض معدلات الإصابة، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن التقييم العام "جيد".

لكنه أضاف خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الثلاثاء "لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا".

وتابع قائلا، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع، "هذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى".