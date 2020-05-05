شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التجول الليلي مستمر في الأردن رغم احتواء "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء، الذي فرض حظرا للتجول في 21 مارس بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة، سيواصل أيضا فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع.
وخرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظرعلى قيادة السيارات وعاودت شركات كثيرة فتح أبوابها في عودة سريعة للحياة الطبيعية وذلك بعد أن خففت السلطات حظر تجول صارما استمر قرابة 50 يوما لمنع انتشار الفيروس.
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