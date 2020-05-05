واشنطن "قلقة" بشأن تقارير "مروعة" عن غرق مهاجرين أفغان عند حدود إيران





أعربت سفارة الولايات المتحدة في كابول عن قلقها بشأن تقارير تحدّثت عن غرق عدد من المهاجرين الأفغان بعدما أجبرهم حرس الحدود الإيرانيون على عبور نهر بين البلدين الأسبوع الماضي.

وفتحت الحكومة الأفغانية تحقيقاً بشأن الأنباء التي أشارت إلى أن المهاجرين غرقوا الجمعة وهم في طريقهم للعبور بشكل غير قانوني إلى البلد المجاور من ولاية هرات.

وقالت السفارة عبر تويتر: "نشارك الحكومة الأفغانية والمجتمع المدني والناس قلقهم بشأن التقارير عن عمليات القتل والانتهاكات بحق مهاجرين أفغان على الحدود مع إيران".

وأكدت أنها تدعم قرار كابول فتح تحقيق بشأن إيران، التي تتبادل واشنطن مراراً الاتهامات معها.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لجنوب آسيا أليس ويلز عبر تويتر إن "معاملة إيران القاسية وانتهاكاتها بحق المهاجرين الأفغان المزعومة في هذه التقارير مروّعة".

ودعت إلى "محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن هذا النوع من الانتهاكات".

في المقابل، نفت القنصلية الإيرانية في هرات التقارير، وسبق أن أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "الحادث وقع على الأراضي الأفغانية، ونفى حرس الحدود الإيرانيون حدوث أي شيء مرتبط به على أراضي بلدنا".

وقالت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية إنها تحدثت الى ناجين اتهموا القوات الإيرانية بضربهم وتعذيبهم.

وجاء في بيان اللجنة أن المهاجرين "أجبروا على عبور نهر هريرود، غرق بعضهم نتيجة ذلك ونجا البعض الآخر".

وأفاد مسؤول حكومي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه بعد الحادثة أن سبعة مهاجرين أفغان لقوا حتفهم وفقد 30، بناء على شهادات ناجين عادوا إلى هرات.

وهناك بين مليون ونصف مليون وثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يعيشون ويعملون في إيران، أغلبهم عمال مياومون في مشاريع البناء.

وعاد عشرات آلاف اللاجئين إلى أفغانستان بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن يسعى كثيرون منهم إلى العودة مع تخفيف القيود في إيران.

