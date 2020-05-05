الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب

دمشق ـ الخليج 365: تصدى سلاح الدفاع الجوي السوري لأهداف هاجمت السماء السورية وحاولت استهداف أحد المواقع العسكرية في ريف حلب الشرقي. ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: “انه ظهر مساء امس الاول على شاشات وسائط دفاعات الجو السوري طيران معادٍ قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان”.

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