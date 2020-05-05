8 مليارات دولار من الدول المانحة لتطوير لقاح ضد كورونا .. عدد الوفيات تجاوز 250 ألفا والإصابات أكثر من 3.6 مليون

ـ درونز لمراقبة حرارة المتسوقين بالسعودية ـ إجراء أكثر من 18 ألف فحص جديد بالإمارات

ـ الأردن يتعافى وإصابتان جديدتان في اليمن ـ لبنان سيمدد العزل و348 إصابة جديدة في مصر

ـ وفاة جديدة بالمغرب و5 حالات إصابة في تونس

ـ سوريا تفتح المساجد لصلاة الجمعة وطوارئ بفلسطين

ـ الإصابات في إيران تقارب الـ100 ألف

ـ بريطانيا تسجل أعلى وفيات في أوروبا

ـ أميركا تدرس معرفة معدل الإصابة بين أطفالها

ـ ألمانيا تفتح المتاجر الكبيرة وإنهاء حظر التنقل في تركيا

ـ أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة في روسيا

ـ نيوزيلندا بلا حالات إصابة جديدة لليوم الثاني

ـ إصابات جديدة بماليزيا ونيجيريا تخفف القيود

بروسكل ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7.4 مليار يورو ـ أكثر من 8 مليارات دولار ـ لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس. وضمت قائمة المنظمين كلا من الاتحاد الأوروبي ودول خارج التكتل هي بريطانيا والنرويج والسعودية. كما انضم زعماء من اليابان وكندا وجنوب أفريقيا وعشرات الدول الأخرى إلى الحدث الافتراضي، في حين لم يمثل الصين، سوى سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي. وامتنع مسؤول كبير في الإدارة الأميركية عن ذكر سبب محدد لعدم مشاركة الولايات المتحدة. وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف “نؤيد هذا الجهد الخاص بتعهدات من الاتحاد الاوروبي. انه واحد من جهود تعهدات عديدة جارية والولايات المتحدة في صدارتها”. وبحسب إحصاء جمعته رويترز استنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات فإن عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز ربع مليون وفاة وأن إجمالي الإصابات المسجلة تجاوز 3.6 مليون مصاب.

خليجيا، أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية الاستعانة بطائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة لقياس درجات حرارة المتسوقين. وتم فحص درجات حرارة المتسوقين في المواقع ‏التي يكثر فيها مرتادو الأسواق من مواطنين ومقيمين وزائرين، بمشاركة فريق من أطباء وأخصائيين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الحكومة إجراء 18698 فحصا جديدا، مما ساهم في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 146 حالة وفاة.

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الى ذلك، سجل اليمن حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في حضرموت ليرتفع إجمالي عدد من جرى تشخيص إصابتهم بالعدوى إلى 12 منهم حالتا وفاة. من جهته، أعلن الأردن مساء امس الاول عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، وذلك لليوم السابع على التوالي. في حين قال مصدر أمني لبناني أن مجلس الدفاع الأعلى سيوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام أسبوعين حتى 24 مايو. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت الوزارة عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وفي المغرب أظهرت أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5153 حالة. فيما سجلت تونس 5 إصابات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات في تونس 1018 حالة. وفي سوريا أعلنت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتباراً من بعد غد الجمعة وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً. وكان الرئيس السوري بشار الأسد حذر من أن بلاده قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وفاقت الأعداد الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من أمس الثلاثاء وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل. بدورها، خففت السلطات الإسرائيلية قيودا كثيرة تم فرضها على الناس لمنع انتشار فيروس كورونا.

دوليا، كشفت بيانات نُشرت امس أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا لتسجل بريطانيا أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن. وقد ذكر موقع بوز فيد الإلكتروني أن الحكومة البريطانية سوف توصي بمجموعة واسعة من التغييرات بخصوص كيفية تنظيم الناس لحياتهم العملية عندما يحين تخفيف إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد تدريجيا. وفي إيران أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 6340 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور امس بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و 970 حالة، بعد تسجيل 1323 حالة إصابة جديدة. وأضاف أن 2685 من المصابين في حالة حرجة. بدورها، قالت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة إنها بدأت في الإعداد لدراسة لمعرفة معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال وأسرهم في الولايات المتحدة. وستتطلع الدراسة لتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات في معدلات الإصابة بين الأطفال المصابين بالربو أو أنواع أخرى من الحساسية وبين الأطفال غير المصابين بها. وقد أفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بوصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1152372 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67456. وفي ألمانيا قال مصدران مطلعان لرويترز إن رئاسة الوزراء في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة وإنه من المتوقع أن تعطي المستشارة أنجيلا ميركل رئاسة الوزراء الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها ربما ابتداء من 11 مايو.

من جهته، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء حظر التنقل المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في 7 مدن. على صعيد متصل، أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أنه تم رصد 10102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 155370 إصابة. فيما لم تسجل نيوزيلندا أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن قريبا. وفي ماليزيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 30 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6383، مع دخولها اليوم الثاني من تخفيف القيود على الحركة والأعمال. يأتي ذلك فيما بدأت نيجيريا في تخفيف القيود المفروضة في العاصمة أبوجا وفي كبرى مدنها لاجوس.