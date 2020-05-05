بيروت ـ رويترز: أشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بخطة حكومية للإنقاذ ووصفها بأنها “خطوة مهمة”، وحذر من أن البلد يجب ألا يذعن في محادثات مع صندوق النقد الدولي لشروط لا يمكنه أن يتحملها. وفي كلمة أذيعت تلفزيونيا، دعا نصر الله اللبنانيين إلى إعطاء مجلس الوزراء فرصة بينما يحاول انتشال البلد من أزمة مالية خفضت قيمة العملة اللبنانية بأكثر من النصف. وفي الأسبوع الماضي طلبت الحكومة، مساعدة من صندوق النقد فيما وصفها رئيس الوزراء حسان دياب بأنها “لحظة تاريخية”. وقال نصر الله في كلمته إن الخطة “هي خطوة، هي إطار وتصور، هي رؤية ممكن الانطلاق منها. ممكن مناقشتها وممكن تعديلها. نحن ما ندعو إليه هو التعاطي الإيجابي مع الخطة ويصير نقاش علمي لأنه المطلوب انقاذ البلد.. الوضع الاقتصادي كلنا مجمعين أنه صعب جدا وخطير جدا.”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: خطة الحكومة اللبنانية للإنقاذ “خطوة مهمة” للأمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.