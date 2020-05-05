أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بواقع 330 حالة.. فرنسا تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في آخر ستة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.