الاعلام الامني تعلن اعتقال عنصر بارز بـ'داعش' في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال عنصر بارز بـ"داعش" في مدينة الموصل. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فقد ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشر المتمثلة بالفوج الاول لواء المشاة الثالث الفرقة ١٦ القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي داخل وهو مختبيء داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل".



وأضافت أن "الإرهابي أحد العناصر البارزة في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام ٤ إرهاب، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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