منظمة الصحة توصي دول العالم بتحري حالات كورونا المبكرة

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس، لأول مرة، يوم 31 ديسمبر، ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير.

ورأى المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، أن التقرير الفرنسي عن الحالة المبكرة يعطي صورة جديدة تماما لكل شيء".



ونقلت رويترز عن ليندماير قوله "النتائج تساعد في فهم الانتشار المحتمل للفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل أفضل" وتابع أن حالات مبكرة أخرى قد تظهر من إعادة فحص العينات.

وتوصل مستشفى في فرنسا أعاد فحص عينات لمرضى الالتهاب الرئوي، إلى أنه عالج رجلا كان مصابا بمرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر، أي قبل نحو شهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة.

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وحث ليندماير دولا أخرى على فحص سجلات حالات الالتهاب الرئوي ذات المصدر غير المحدد في أواخر 2019، قائلا إن ذلك سيعطي العالم"صورة جديدة أكثر وضوحا" عن التفشي.



ورد ليندماير على سؤال عن منشأ الفيروس في الصين قائلا "من المهم للغاية" بحث هذا الأمر.

وقال ليندماير "هذا الأمر قد يتطلب بعثات أو بعثة أخرى إلى (الصين) ونحن نتطلع لذلك".