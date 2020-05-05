كشفت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تفاصيل الاصابات الـ13 الجديدة التي اعلن عنها ضمن الموقف الوبائي اليوم، مؤكدة أن أعمار المصابين تراوحت بين ( 4 سنوات – 65 عاماً).
وأضاف كاظم، أن "الإصابات ، مُوَزعة بواقع ( 11 ) مُلامساً لحالات مُوجبة، ومُحجورين حالياً في أماكن الإستضافة الطبية ، أما الأصابتين الأُخريين ، الأُولى لمُواطن راجع مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، وبعد أخذ العيَنات له وإرسالها للفحص المُختبري ، جاءت نتائجها مُوجبة ، والثانية تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال".
وأوضح، أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت ( 425 ) عينة للفحص المختبري ( pcr ) ، والفحص سريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها الإصابات آنفاً"، مؤكداً أنه "تم إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهم ونقلهم إلى ردهة الحُميات ، ونقل الملامسين له إلى الحجر الصحي في المكان المخصص لهم ".
كانت هذه تفاصيل خبر كربلاء تكشف تفاصيل الاصابات الـ13 الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.