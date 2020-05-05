كربلاء تكشف تفاصيل الاصابات الـ13 الجديدة بكورونا

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم، والذي أكد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الوبائي بكربلاء، فإن الإصابات المُشار إليها ، كانت لمُصابين تراوحت أعمارهم بين ( 4 سنوات – 65 عاماً ) ، ومن سكنة مركز المدينة وقضاء الحسينية ".وأضاف كاظم، أن "الإصابات ، مُوَزعة بواقع ( 11 ) مُلامساً لحالات مُوجبة، ومُحجورين حالياً في أماكن الإستضافة الطبية ، أما الأصابتين الأُخريين ، الأُولى لمُواطن راجع مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، وبعد أخذ العيَنات له وإرسالها للفحص المُختبري ، جاءت نتائجها مُوجبة ، والثانية تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال".

وأوضح، أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت ( 425 ) عينة للفحص المختبري ( pcr ) ، والفحص سريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها الإصابات آنفاً"، مؤكداً أنه "تم إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهم ونقلهم إلى ردهة الحُميات ، ونقل الملامسين له إلى الحجر الصحي في المكان المخصص لهم ".