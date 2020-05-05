دفاع مدني النجف يكشف تفاصيل حرائق المحافظة

كشفت مديرية الدفاع المدني في النجف، الثلاثاء، تفاصيل الحرائق التي اندلعت في المحافظة خلال الساعات الماضية، مؤكدة تسجيل حرائق في الكوفة والعباسية والمشخاب.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حادث حريق اندلع في قضاء الكوفة شارع السكة داخل معمل نجارة وباشرت فرقنا باخماده بدون انتشار النيران للورش والمحلات المجاورة وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي".

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وأضاف البيان أن "حادث حريق آخر في ناحية العباسية احتراق حشائش ومخلفات الحنطة وتم السيطرة على الحادث دون انتشاره للدار والاراضي المجاورة وبدون اصابات بشرية تذكر"، مشيراً الى تسجيل "حادث حريق في قضاء المشخاب ناحية القادسية منطقة الاحيمر الحدود الفاصلة بين النجف والديوانية احتراق محاصيل الحنطة حيث تمت محاصرة النيران من اربع محاور للحد من توسعها للمحاصيل المجاورة والسيطرة عليها".

ولفت البيان الى أن "هذه الحوادث موسمية واعدت المديرية خطة سنوية بهذا الصدد".