2020-05-05 | 19:07
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وتوقفت كرة القدم لمدة 50 يومًا وأكثر، بسبب فيروس كورونا وتفشيه في معظم أنحاء العالم، وتحديدًا إسبانيا أحد أكثر الدول تأثراً بالفيروس.
وأعلن النادي بأن الفريق سيخضع غدًا بالكامل للفحوصات الطبية، قبل بداية جلسات التدريب المنفرد في الأيام القادمة.
وأعطى الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات بمجرد الانتهاء من الفحص الطبي صباح اليوم في مرافق النادي.
وستجرى الاختبارات اللازمة غدًا، لضمان صحة الرياضيين بالكامل، مثل اللاعبين والمدربين والإداريين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. برشلونة يعود لتدريباته الجماعية بعد توقف لـ50 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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