رسمياً.. برشلونة يعود لتدريباته الجماعية بعد توقف لـ50 يوماً

وكانت آخر مباراة خاضها برشلونة، في 7 اذار الماضي وتحديدًا يوم 7 من الشهر ذاته، أمام ريال سوسيداد في الليجا وانتهت بهدف نظيف للبلوجرانا.

وتوقفت كرة القدم لمدة 50 يومًا وأكثر، بسبب فيروس كورونا وتفشيه في معظم أنحاء العالم، وتحديدًا إسبانيا أحد أكثر الدول تأثراً بالفيروس.



وأعلن النادي بأن الفريق سيخضع غدًا بالكامل للفحوصات الطبية، قبل بداية جلسات التدريب المنفرد في الأيام القادمة.

وأعطى الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات بمجرد الانتهاء من الفحص الطبي صباح اليوم في مرافق النادي.

وستجرى الاختبارات اللازمة غدًا، لضمان صحة الرياضيين بالكامل، مثل اللاعبين والمدربين والإداريين.

