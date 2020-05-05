شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



Advertisements

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 2431.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 102، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1544.