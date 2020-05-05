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ارتفاع إصابات كورونا في العراق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

ارتفاع إصابات كورونا في العراق

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

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وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 2431.

 

وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 102، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

 

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1544.

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