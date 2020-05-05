أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، عن "ارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427، لتمثل الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة لمعدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 ايار 739 حالة، وفي 2 ايار 621، وفي 3 ايار 315، وفي 4 ايار 288".
وأكد راب مع ذلك أن "المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام يتكون مختلفة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تسعى لضمان حماية فرص العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: سجلنا قفزة كبيرة للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.