وزير الخارجية البريطاني: سجلنا قفزة كبيرة للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا

أعلن ​وزير الخارجية​ البريطاني ​دومينيك راب​، في ​مؤتمر صحفي​ عقده لتسليط ​الضوء​ على تطور جائحة ​فيروس كورونا​ في البلاد، عن "ارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427، لتمثل الحصيلة ​الجديدة​ قفزة ضخمة لمعدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في ​بريطانيا​ يوم 1 ايار 739 حالة، وفي 2 ايار 621، وفي 3 ايار 315، وفي 4 ايار 288".

وأكد راب مع ذلك أن "المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام يتكون مختلفة"، مشيرا إلى أن ​الحكومة​ "تسعى لضمان حماية فرص العمل".