ترامب: لو لم أفز بالانتخابات الرئاسة لكنا الآن نحارب كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن فوزه في ​انتخابات​ رئاسة ​الولايات المتحدة​ عام 2016 حال دون اندلاع حرب مع ​كوريا الشمالية​، قائلا: "هل تتذكرون أن الجميع كانوا يزعمون بأني سأبدأ حربا ضد كوريا الشمالية خلال ​الساعات​ الـ24 الأولى من تولي المنصب بسبب مزاجي الشخصي؟ هؤلاء الناس لا يفهمونني".

وتوجه للأميركيين: "انظروا إلى كوريا الشمالية، فاين الحرب؟ لو لم يتم انتخابي لكنتم في حالة حرب مع كوريا الشمالية، لكنتم في حرب معها في الوقت الحالي". ووجه ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016 وفي الأشهر الأولى من رئاسته، انتقادات وتهديدات حادة إلى كوريا الشمالية وزعيمها، ​كيم جونغ أون​.