تسجيل 236 وفاة جديدة بكورونا بإيطاليا بارتفاع العدد عن الإحصاء السابق

سجلت ​إيطاليا​، اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​، حيث رصدت خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 236 حالة مقارنة بـ 195 في الإحصاية السابقة.

قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 236 حالة جديدة، وبلغ مستوى 29315.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 أيار 269 حالة، وفي 2 أيار 474، وفي 3 أيار 174، وفي 4 أيار 195، معتبراً أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 1075 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 213013.