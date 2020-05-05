وزير الصحة الياباني: ربما تعتمد عقار ريمديسيفير لمعالجة كورونا الخميس

أعلن ​وزير الصحة​ ​اليابان​ي كاتسونوبو كاتو، عن أن "عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه "جيلياد ساينسز" ربما تعتمده ​طوكيو​ لعلاج مرضى كورونا عندما تجتمع هيئة المراجعة يوم الخميس، مؤكداً أنه إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور، وبمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

وأجازت ​الإدارة الأميركية​ للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا ​الدواء​ لعلاج كورونا، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه ​فيروس كورونا​ المستجد، وتقدمت "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

ومدد رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 أيار، قائلا إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات.