مشرفية: لن نسمح باستغلال الناس بحجّة السوق السوداء للدولار

أعلن وزير السياحة رمزي مشرفية عن أنه "وبعد انتشار صورة فاتورة صادرة عن أحد المطاعم في بيروت، تبيّن لنا أن تعديل الأسعار فيها لا يتطابق مع الأسعار المرخّصة لها في وزارة السياحة، لذلك قامت الشرطة السياحية بالإجراءات القانونية اللازمة، وسطرت محضر ضبط بالمطعم".
وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لن نسمح باستغلال الناس بحجّة السوق السوداء للدولار".
تجدر الإشارة إلى أن الفاتورة انتشرت بشكل واسع وكبير على وسائل التواصل الإجتماعي وتظهر ثمن منقوشة الجبنة بملغ 20 ألف ليرة.
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