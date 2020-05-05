اعتصام للمهجرين الفلسطينيين امام مكاتب الاونروا في عين الحلوة

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان لجنة معاناة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان في مخيم عين الحلوة نظمت اعتصاما جماهيريا بالتزامن مع باقي المخيمات أمام مكاتب مدراء المخيمات والذي دعا اليه تجمع اللجان الأهلية لفلسطيني سورية للمطالبة بحقوق الفلسطينيين المهجرين من سوريا.
تحدث في الاعتصام باسم لجنة المعاناة مسؤلها الاعلامي أحمد طعمة، فتلا المذكرة المقدمة للمدير العام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، مؤكداً على ضرورة "دفع المساعدة بالدولار مطالباً ببيان توضيحي من وكالة الاونروا عن سبب تأخير المساعدات النقدية ومدى تأثيرها على اللاجئ الفلسطيني الذي ربما يجد نفسه مرمياً بالشارع بسبب عجزه عن دفع اجار منزله"، مشددا "على مطلب دفع المساعدات الشهرية لمدة شهرين "شهر 4 وشهر 5" ورفع سقف الاستشفاء والعمل على حلول للأوراق القانونية والاقامات".
بعدها قام مسؤول اللجنة محمد قدورة بتسليم المذكرة لمدير خدمات مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي ليرفعها إلى إدارة الأونروا في لبنان.
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