توفير الأدوية الأساسية لمحتاجيها من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة

أعلن اليوم سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ رالف طرّاف، أن الاتحاد الاوروبي يمنح ​منظمة الصحة العالمية​ مبلغاً قدره 15 مليون يورو دعماً للنظام الصحي في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على توفير ​الأدوية​ الأساسية إلى المرضى خلال العامين المقبلين. بفضل هذا الدعم، سيتمكّن قرابة الـ 95,000 شخص من بين الأكثر حاجة من اللبنانيين ومن ​اللاجئين​ من تلقي أدوية الأمراض المزمنة مجاناً وفي الوقت المحدّد، وسيتمكّن 350,000 ممّن يتردّدون إلى مراكز الرعاية الصحية الأوليّة الوطنية من الاستفادة من أدوية الأمراض الحادة.

وقد تمّ هذا الإعلان خلال زيارة السفير طرّاف إلى مستودع أدوية الأمراض المزمنة الذي تديره جمعية الشبان ​المسيحية​ YMCA، في أثناء عملية تسليم أدوية إلى مراكز الرعاية الصحية الأوّلية. وأشار طراف إلى "اننا رأينا كيف أن أزمة ​الصحة العامة​ غير المسبوقة هذه تواصل استنزاف أنظمة الرعاية الصحية في كل مكان. وفي لبنان، كما في أي مكان آخر، يعتمد الكثيرون كل يوم على توفر الأدوية الأساسية لعلاج أمراضهم المزمنة أو الحادة، ممّا يتيح لهم الاستمرار في العيش والإنتاج والوقوف إلى جانب أسرهم". مؤكداً أن "الأمراض المزمنة مثل السكّري والأمراض القلبية الوعائية هي من أهمّ أسباب الوفيات والاعتلال في لبنان وأعلاها كلفة. ويُقدّر أنها تتسبّب بـ 91% من الوفيات".

واعتبرت الدكتورة ايمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، بأن" منظمة الصحة العالمية تعرب بامتنان عن تقديرها لمساهمة الاتحاد الاوروبي المالية الرامية لتعزيز نظام الرعاية الصحية وضمان وصول الفئات الضعيفة من اللبنانيين والسوريين إلى الأدوية الأساسية، لاسيّما في زمن تفشّي وباء ​كورونا​. إنها مكوّن رئيسي من التنمية المستدامة يمهّد الطريق لتحقيق ​التغطية الصحية​ الشاملة ويتصدّى لأوجه التفاوت داخل المجتمع."