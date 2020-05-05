إستقبل الوزير السابق أشرف ريفي في مكتبه بالأشرفية، منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم البحث في تطورات الوضع الداخلي، والوضع في المنطقة.
وأثنى ريفي على "الدور الذي يلعبه كوبيتش، في ترجمة جهود الأمم المتحدة للحفاظ على الإستقرار، ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الإقتصادية"، مؤكدا "ضرورة تمسك الدولة في لبنان بمظلة الشرعية الدولية، وبقرارات مجلس الأمن، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، كمدخل لحل الأزمة الإقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي خلال استقباله كوبيتش: لضرورة تمسك الدولة في لبنان بمظلة الشرعية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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