تجمع لعشرات الشبان بزحلة رفضا لحجر 25 سوري بفندق بالمدينة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أنه تجمع العشرات من شباب ​مدينة زحلة​ أمام فندق لا بالاس رافضين حجر 25 وافدا من ​سوريا​ في الفندق منعا لانتشار وباء ​كورونا​ في المدينة.

وقد أصدرت إدارة الفندق بيانا أشاشرت فيه إلى أنه "يهم إدارة فندق لا بالاس أن توضيح لأهالي المدينة الكرام بأن نزول ال25 شخص بالفندق جاء بطلب من ​وزارة الصحة​ وقد اتصلت إدارة الفندقق ب​بلدية زحلة​ حيث أوفدت البلدية رئيس الشرطة الذي أكد أن البلدية لا مانع لديها لاستقبالهم وحجرهم بإشراف الوزارة وتشدد عى أن ما يهمها هو مصلحة المدينة وتؤيد موقف الأهالي المعترض على حجرهم بالفتندق لأنه ليس هدفنا نشر الوباء في زحلة أو الإستفادة على حساب مصلحة الأهالي وتتمنى الإدارة إنتهاء هذه ​الأزمة​ بأسرع ما يمكن وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي".