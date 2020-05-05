سفير بريطانيا بلبنان للحكومة: عليكم اتخاذ القرارات الإصلاحية الصعبة بوقت سريع

أعتبر سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ خلال حضوره اجتماع في ​السراي الحكومي​، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة اللبنانية التي تمتد على خمس سنوات، حضره رئيس الحكومة ​حسان دياب​ نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، وسفراء عدد من الدول، ان "امام الحكومة تحديات جسيمة، ووضع الخطة يشكل خطوة صحيحة وهامة في الاتجاه الصحيح، ولكن تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل القوى والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الاصلاح".

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