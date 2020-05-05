سفيرة اميركا بلبنان للحكومة: هناك مجالات اخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن اعادة النظر بها

أعتبرت ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ خلال حضورها اجتماع في ​السراي الحكومي​، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة اللبنانية التي تمتد على خمس سنوات، حضره رئيس الحكومة ​حسان دياب​ نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، وسفراء عدد من الدول، ان "​الولايات المتحدة​ ترحب بطلب ​الحكومة اللبنانية​ مساعدة ​صندوق النقد الدولي​، وتعتبرها بادرة مهمة على طريق الاصلاح، والصندوق ينتظر منكم بالمقابل الشفافية في الممارسة، خصوصا ان هناك مجالات اخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن اعادة النظر بها". إضغط للمزيد

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