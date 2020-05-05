طراف: خطة حكومة لبنان متينة ولكن يوجد الكثير من الافعال عليها القيام بها على الصعيد المحلي

أعتبر سفير ​الاتحاد الاوروبي​ ​رالف طراف​ خلال حضوره اجتماع في ​السراي الحكومي​، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات، حضره رئيس الحكومة ​حسان دياب​ نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، وسفراء عدد من الدول، ان "الخطة التي وضعتها ​الحكومة اللبنانية​ هي خطة متينة ودقيقة، والطلب الرسمي من ​صندوق النقد​ هو قرار صحيح، ولكن يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي". إضغط للمزيد

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