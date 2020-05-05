أفادت معلومات خاصة لقناة LBCI، عن أنه "لن يتم التجديد ل​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ وهو سيعود الى موقعه السابق لممارسة مهامه القضائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: لن يتم التجديد لشبيب وسيعود لموقعه السابق لممارسة مهامه القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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