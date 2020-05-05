أكد السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ خلال حضوره اجتماع في ​السراي الحكومي​، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة اللبنانية التي تمتد على خمس سنوات، حضره رئيس الحكومة ​حسان دياب​ نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، وسفراء عدد من الدول، ان "السلطات الفرنسية اعربت عن رضاها عن الخطة الاقتصادية، وعن الطلب الرسمي الى ​صندوق النقد​ الدولي، و​فرنسا​ طالما دعمت وتدعم لبنان، هي ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة، وترى ان الكرة في ملعب ​الحكومة اللبنانية​ اليوم، حتى تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق النقد، خصوصا انه الجهة الصحيحة لحصول لبنان على قروض مالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوشيه: الكرة بملعب حكومة لبنان لتجري المفاوضات مع صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.