أبو زيد: نتمنى صمود مهنة المتاعب وتجاوز الازمات كي لا تعلق الصحافة على أعواد المشانق

أعتبر النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في ذكرى شهداء ​الصحافة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بين تاريخ 6 ايار 1916 و6 ايار 2020، تبقى ذكرى ​شهداء الصحافة​ حاضرة من جيل الى جيل لا يمحوها غاصب ولا محتل، وتبقى رسالة الحرية وقول الحقيقة من اجل ​لبنان​ سيد حر مستقل في ضمير الصحافيين ​الاحرار​ رغم كل الترغيب والترهيب، وأمنيتنا في هذه الذكرى هي أن تصمد مهنة المتاعب وتتجاوز الازمات الاقتصادية والمالية كي لا تعلق الصحافة و​وسائل الاعلام​ على أعواد المشانق".

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