بو صعب: اجحاف بتعيين الاورثوذكس واللقاء أمس لا طابع مذهبيا وطائفي له

إستنكر عضو تكتل ​لبنان القوي​ وزير الدفاع الأسبق والنائب ​الياس بو صعب​، تهميش ​طائفة​ الروم الاورثوذكس من بعض المناصب المحقة لها في ​الدولة​ وفق التوزيع العادل، معتبرا أن " هناك اجحاف ب​التعيينات​ بحق الاورثوذكس واللقاء في مطرانية بيروت لا طابع مذهبيا و طائفيا له".

وأكد بو صعب في مداخلة تلفزيونية "أن اتفقنا على اننا لا نجتمع لاسباب مذهبية انما صرخة محقة مع المطران عودة و ما يمثل المجتمعين هو البيان المكتوب فقط لا الكلام الذي صدر عن الفرزلي من خارج البيان".