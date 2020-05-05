بو صعب: اجحاف بتعيين الاورثوذكس واللقاء أمس لا طابع مذهبيا وطائفي له

إستنكر عضو تكتل لبنان القوي وزير الدفاع الأسبق والنائب الياس بو صعب، تهميش طائفة الروم الاورثوذكس من بعض المناصب المحقة لها في الدولة وفق التوزيع العادل، معتبرا أن " هناك اجحاف بالتعيينات بحق الاورثوذكس واللقاء في مطرانية بيروت لا طابع مذهبيا و طائفيا له".
وأكد بو صعب في مداخلة تلفزيونية "أن اتفقنا على اننا لا نجتمع لاسباب مذهبية انما صرخة محقة مع المطران عودة و ما يمثل المجتمعين هو البيان المكتوب فقط لا الكلام الذي صدر عن الفرزلي من خارج البيان".
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