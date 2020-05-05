الجميّل: قررنا عدم المشاركة باجتماع الغد بعدما تحول لساحة تصفية حسابات

توجه رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالقول: "فخامة الرئيس نحن على قناعة تامة أن ​السلطة​ الحالية خاضعة للوصاية وتفتقر للمصداقية ليس فقط في الداخل بل في الخارج ايضاً ما يصعب مهمة التحاور مع المراجع الدولية وويعقد عملية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

واعتبر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "على الرغم من ذلك كنا على استعداد لتلبية دعوة الاجتماع في ​بعبدا​، لكن، وبعدما تمّ تفريغ الاجتماع من مضمونه وتحوّله إلى ساحةٍ لتصفية حسابات سياسية تقف عند احتساب عدد المشاركين من غير المشاركين، قرّرنا عدم المشاركة رفضاً لدخولنا شركاء في المهاترات السياسية الجارية في هذا الوقت بالذات فيما نحن احوج ما نكون الى التضامن والعمل الجدّي ووضع تصور شامل للحل تشارك فيه كل الطاقات والهيئات والقوى، فمصير ​لبنان​ وشعبه على المحك".

وأكد أنه "بما اننا لا نشكل جزءا من اي من اصطفافات أهل السلطة، ونرفض ان نحسب من ضمن فريق اي من الطرفين المتنازعين سنتقدم بملاحظاتنا السياسية والتقنية على الخطة التي انكبينا على درسها في ​مؤتمر صحفي​ لاحق".