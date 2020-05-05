كينشاسا تتخوف من تفشي كورونا على نطاق واسع

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تخوفت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء من "تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع" بعد تسجيل مئة اصابة في سجن عسكري في كينشاسا، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.

وجاء في النص ان "تفشي الوباء في السجون قد يساهم في انتشاره على نطاق واسع في مجتمعنا خصوصا إذا طاول سجن مكالا المكتظ".

وأضاف النص الذي تلقت فرانس برس نسخة منه الثلاثاء ان "مخاطر تسارع الانتشار بسبب الاختلاط غير مستبعدة" مع ظهور حالات كوفيد-19 في سجن ندولو العسكري.

وتم تسجيل 100 وإصابة في هذا السجن الواقع شمال كينشاسا.

وجاء في تقرير أخير حول تطور الوباء نشر الثلاثاء "92 حالة مؤكدة من الحالات ال101 في سجن ندولو العسكري طفيفة. أما الحالات التسع الباقية فنقل ثلاث منها إلى المستشفى للعلاج".