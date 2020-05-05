يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
تخوفت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء من "تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع" بعد تسجيل مئة اصابة في سجن عسكري في كينشاسا، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.
وجاء في النص ان "تفشي الوباء في السجون قد يساهم في انتشاره على نطاق واسع في مجتمعنا خصوصا إذا طاول سجن مكالا المكتظ".
وأضاف النص الذي تلقت فرانس برس نسخة منه الثلاثاء ان "مخاطر تسارع الانتشار بسبب الاختلاط غير مستبعدة" مع ظهور حالات كوفيد-19 في سجن ندولو العسكري.
وتم تسجيل 100 وإصابة في هذا السجن الواقع شمال كينشاسا.
وجاء في تقرير أخير حول تطور الوباء نشر الثلاثاء "92 حالة مؤكدة من الحالات ال101 في سجن ندولو العسكري طفيفة. أما الحالات التسع الباقية فنقل ثلاث منها إلى المستشفى للعلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر كينشاسا تتخوف من تفشي كورونا على نطاق واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.