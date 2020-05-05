الولايات المتحدة تعيّن سفيراً جديداً لدى الاتحاد الأوروبي

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عيّنت الولايات المتحدة الثلاثاء سفيرا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي، بعد إقالة المبعوث السابق اثر شهادته في جلسة محاكمة الرئيس دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن السفير الأميركي في بلجيكا رونالد غيدويتز سيتولى دور المبعوث بالإنابة لدى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مهامه الحالية.

تم استدعاء سلفه غوردون سوندلاند في شباط/فبراير بعد أن شهد أن ترامب سعى للحصول على مقابل من أوكرانيا لتأمين حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدة العسكرية وألا سيعلق هذه المساعدات.

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وكتب غيدويتز على تويتر "يشرفني للغاية أن يتم تعييني ممثلا بالنيابة للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي من قبل" رئيس الولايات المتحدة.

وتابع "أتطلع إلى بناء علاقات قوية مع قادة الاتحاد الأوروبي لتعزيز القيادة والقيم عبر المحيط الأطلسي".

وقال بومبيو إنّ غيدويتز سيُكلف المساعدة في تحقيق "الشفاء العاجل من جائحة كوفيد-19" وانتهت محاكمة ترمب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بتبرئته في فبراير.

